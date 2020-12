Fietsvlonders en groenbakken vervangen parkeerplaatsen, ondanks tekort

HAARLEM - Gemeente Haarlem is op 1 september gestart met de pilot ‘Groenplek & Fietsrek’. Parkeerplekken worden vervangen door tijdelijke groenbakken of fietsenplatforms en in diverse buurten in Haarlem staan ze er al. En dat terwijl de parkeerdruk in Haarlem al zo hoog is.

Fietsenrek Slachthuisbuurt

De gemeenteraad heeft al langer de ambitie om meer ruimte te maken voor groen in de stad en vervoersmiddelen die minder ruimte innemen, zoals fietsen. Daarbij is aangegeven dat wanneer er onvoldoende openbare ruimte beschikbaar is, dit ten koste gaat van parkeerplekken. Fietsvlonder neemt parkeerplaats over In de Dorreboomstraat in de Slachthuisbuurt heeft zo’n fietsvlonder een autoparkeerplaats al volledig overgenomen. Onbegrijpelijk, vindt Vincent Willems, bewoner van de Slachthuisbuurt en een van de initiatiefnemers van bewonersplatform Slachthuisbuurt. “Bij ons in de buurt is het nog vrij parkeren. Wij krijgen daarom veel auto’s uit omliggende buurten, waar wel betaald parkeren of parkeren voor vergunninghouders geldt. Bijvoorbeeld bussen van aannemers, toeristen die vanuit hotels en Airbnb naar ons gestuurd worden, dagjesmensen die vanuit hier de stad inlopen of mensen die in de stad werken en hiervandaan hun vouwfiets pakken. Het is al gigantisch druk in deze wijk. Dan schieten dit soort initiatieven bij bewoners in het verkeerde keelgat.”

Ook een buurtgenoot van Vincent, Annemiek van den Boogaart, vindt het een verschrikkelijk idee. “Bewoners kunnen hier zelf niet parkeren. Zodra er een plekje vrij is, zie je mensen naar buiten rennen om hun auto te verzetten.” Parkeren in autoluwe zones De fietsenrekken en groenbakken staan ook in andere wijken. Zo staat er een fietsenrek voor Café de Zwaan op de hoek van de Kinderhuisvest. Het rek neemt hier twee parkeerplekken in beslag. Simone Schelvis woont op de Zijlvest en heeft het alleen maar drukker zien worden met parkeren in de buurt. “Doordat er zoveel parkeerplekken weggaan en het centrum ook autoluw wordt, zetten steeds meer mensen hun auto hier. Ik snap dat ze willen dat er geen mensen met de auto naar de stad toe komen, maar er wordt geen rekening gehouden met de mensen die hier wonen. Het is een prachtige stad, maar het lijkt wel alsof de mensen die bij ons de beslissingen maken zelf niet in de stad wonen.” In een reactie laat de gemeente weten zich bewust te zijn van de hoge parkeerdruk in de stad en dat er maar weinig ongebruikte parkeerplekken zijn. De gedachte achter de maatregel is echter dat deze op lange termijn voor het afnemen van de parkeerdruk zorgt. Mensen gaan meer gebruik maken van andere, meer ruimte-efficiënte vormen van mobiliteit. Fiets- en groenvlonders In totaal komen er vijf fietsvlonders en vijf groenvlonders verspreid over Haarlem. De plaatsingen zijn nu nog tijdelijk, maar als er geen ernstige bezwaren uit de straat komen waar de pilot loopt met betrekking tot de (verkeers)veiligheid, blijven de groenbakken en fietsenrekken permanent staan.