Ruim 130 matches bij eerste online editie van Westfriese Beursvloer

HOORN - Donderdag 26 november was het zover: de elfde editie van de Westfriese Beursvloer. Alleen was het door corona deze keer digitaal. Veertig maatschappelijke organisatie en 40 maatschappelijk betrokken bedrijven gingen met elkaar speeddaten. Door de grote score van ruim 130 matches was het een succesvolle editie.

Door corona was een fysieke beurs niet mogelijk. Daardoor werd er een speeddate editie gehouden. Tijdens de Westfriese Beursvloer voerden bedrijven en organisaties negen gesprekken van elk vier minuten. Er wordt met gesloten beurzen gehandeld in kennis en kunde, materialen en middelen, klussen en mensen voor mensen.

Boven verwachting

Voor Margreet Loots van wijkcentrum de Bonte Veer uit Enkhuizen was het de eerste keer dat ze meedeed: "Ik vond het best wel spannend want ik wist niet wat ik kon verwachten." Ze was op zoek naar een bedrijf dat haar kon helpen met het opknappen van de tafels en stoelen, en een bedrijf die kon meedenken over hoe ze hun terras in kunnen richten. "Beide bedrijven heb ik gevonden tijdens het speeddaten", aldus Loots.

Daarnaast heeft ze ook nog een onverwachte match gevonden in de vorm van de bibliotheek die in hetzelfde gebouw zit. "Eerst dacht ik: 'wat moet ik nou met een bibliotheek', maar zij organiseren dus leuke workshops waar onze ouderen aan mee zouden kunnen doen." Loots kan dus met een tevreden gevoel terugkijken op de Beursvloer. "Ik ben erg blij dat ik dit jaar heb meegedaan, het heeft ons veel moois gebracht", vertelt Loots enthousiast.

Ook Sander Mul van Heddes Bouw & Ontwikkeling vond deze digitale editie geslaagd. "Heel intensief maar ook erg effectief", vertelt Mul. "Doordat je nu kort de tijd heb is het pittig, maar dat zorgt er ook voor dat je scherp blijft. Je moet goed pitchen als organisatie. Het kan namelijk al heel snel duidelijk worden of je wat voor elkaar kunt betekenen of juist niet", licht Mul toe.

Ondanks dat niet alles helemaal bij Mul pastte heeft hij uiteindelijk toch een mooie match kunnen vinden. "Binnenkort gaan we bij EHBO Stede Broec langs om te kijken hoe we hun nieuwe oefenruimtes kunnen aanpassen qua vloer en plafonds. Het was dus voor ons ook een succesvolle Beursvloer."

Toch voorkeur voor fysieke Beursvloer

Vrijwilligerspunt Westfriesland is momenteel nog bezig met de inventarisatie van het aantal matches, maar dat aantal komt waarschijnlijk boven de 130. "Momenteel zijn we bedrijven aan het nabellen om er voor te zorgen dat de bedrijven en organisaties weer met elkaar in contact komen. Daarbij is de kans groot dat er nog matches bij komen. Wat ons betreft was dit een succesvolle editie", vertelt Briggita Posch van Vrijwilligerspunt Westfriesland.

Ondanks het succes van dit jaar gaat hun voorkeur toch liever uit naar een fysieke Beursvloer. "Maar we zijn super blij dat we toch in deze rare tijd de Westfriese Beursvloer hebben kunnen laten plaatsvinden. Anders waren al die mooie, en soms onverwachte, contacten en matches die de Beursvloer oplevert er dit jaar niet geweest", besluit Posch.