Jong Westfriesland in Actie wil jongeren inspireren om vrijwilliger te worden

WEST-FRIESLAND - Jong Westfriesland (JWF) in Actie wil jongeren tijdens deze coronacrisis meer aansporen om vrijwilliger te worden. Tijdens deze crisis voelen jongeren zich vaker eenzaam, en ervaren ze meer stress en onzekerheid aldus het Vrijwilligerspunt waar JWF in Actie ondervalt. Iets om handen hebben kan dat tegen gaan. Daarom gaat de organisatie via een live evenement op Facebook jongeren met elkaar in contact brengen, en informeren over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk in de regio.

Het evenement zou eerder al een keer worden gehouden, maar ging toen al niet door vanwege corona. "We hebben flink gebaald en ik wil er ook niet te lang over nadenken", vertelt Fleur Neefjes op WEEFF Radio. "We hebben het verplaatst naar donderdag 10 december en nu doen we het live op Facebook."

"Jong Westfriesland werft vrijwilligers, maar wij zijn daarnaast ook op zoek naar organisaties of verenigingen die juist die jongen mensen kunnen gebruiken en zo proberen we een ideale match te vinden", licht Neefjes toe.

Besef creëren

Door een gesprek te voeren met de jongeren probeert Jong Westfriesland een geschikte plek voor ze te vinden. "Het mooie aan vrijwilligerswerk is dat het altijd wel doorgaat, vrijwilligers zijn er nooit te veel. Een groot deel van de samenleving draait op vrijwilligers en dat besef proberen we te creëren bij jongeren", vertelt Neefjes.

Wat Jong Westfriesland veel ziet is dat jongeren vaak wel wat willen doen maar dat ze niet voor langere tijd ergens aan vast willen zitten. Neefjes licht toe: "Als iets voor een langere termijn is dan is het best lastig om jongeren te vinden, dus we zijn nu vooral aan het inspelen op eenmalige klussen."

Goed gevoel geven

Daarnaast kan volgens Neefjes het doen van vrijwilligerswerk je ook een goed gevoel geven. "Het is heel fijn om iets te doen voor iemand of voor een organisatie waar je niks voor krijgt en soms kan het net zo veel waard zijn als geld", verklaart ze.

Op de Facebookpagina van Vrijwilligerspunt West-Friesland wordt informatie over het evenement gedeeld. "Maar je kunt je ook nog aanmelden via onze website en als je dat doet krijg je een supergave goodiebag in de brievenbus thuis", zegt Neefjes.