Van der Vliet geniet van bijrol op EK: "Vorig jaar stond ik nog voor ze te juichen"

Voor Van der Vliet voelt het EK min of meer als een thuiswedstrijd. Sinds dit seizoen speelt de 20-jarige voor Nykøbing in Denemarken en dankzij haar spel daar wist ze een plek in de selectie van bondscoach Emmanuel Mayonade te bemachtigen. Op veel minuten hoeft ze vooralsnog alleen niet te rekenen. "Vooral tijdens trainingen moet ik van toegevoegde waarde zijn. Ik ga de meiden helpen om goed voorbereid te zijn en hopelijk kan ik zelf ook nog wat spelen. Het wordt afwachten."

De Zaandamse handbalster maakt zich op voor haar eerste EK bij het grote Oranje. "Ik heb er echt heel veel zin in. Het is jammer dat door alle regels de sfeer anders is, maar ik kijk er zeker naar uit", zei Van der Vliet vlak voor de laatste training van de handbalsters voor de ontmoeting met Servië tegen NH Sport.

De bondscoach heeft in de aanloop de plannen met Van der Vliet besproken en dicht haar nog geen grote bepalende rol toe. "Wat voor rol ik heb, kan ik niet beantwoorden, omdat ik nieuw ben en deze ervaring nog nooit heb gehad. Ik moet vooral proeven en kijken wat ik kan bieden. Voor mij is het EK geslaagd als ik tijdens wedstrijden ook mijn steentje kan bijdragen."

Juichend op tribune

De handbalsters waren de afgelopen jaren uiterst succesvol. Afgelopen jaar won Oranje het WK in Japan, in 2015 was Oranje verliezend finalist en in 2017 in Duitsland pakten de handbalsters brons. Van der Vliet heeft de toernooien in Denemarken en Duitsland van dichtbij meegemaakt. "Ik heb veel wedstrijden toen op de tribune gezeten en stond toen voor ze te juichen. Vorig jaar toen ze wereldkampioen werden, zat ik op de bank. En nu maak ik ineens deel uit van dat team. Dat is wel heel bizar."

Oranje komt met een behoorlijke staat van dienst naar het EK. Volgens Van der Vliet is Oranje dan ook de te kloppen ploeg en wellicht de favoriet voor het EK. "Tuurlijk", antwoordt de oud-speelster van VOC. "We willen goud en daar gaan we voor."

De eerste wedstrijd van Oranje op het EK is vrijdagavond om 20.30 uur tegen Servië.