Heegstrapark in Aalsmeer dreigt te verdwijnen, buurtbewoners starten petitie

Mylou loopt door een poortje van haar huis naar het kleine park. "Dit is één van de sluiproutes het Heegstrapark in. Die wordt met name door buurtbewoners en alle kinderen gebruikt." Vlak achter de Cyclamenstraat is het Heegstrapark al jaren een plek waar kinderen buiten spelen en viervoeters uit de wijk worden uitgelaten. De gemeente wil onderzoeken of hier gebouwd kan worden aan appartementen om iets aan de woningnood in Aalsmeer te doen.

Dat dit stuk groen daar voor opgeofferd zal moeten worden, valt Mylou zwaar. Ze verhuisde met haar zoon Billy naar Aalsmeer om hem in een groenere omgeving op te laten groeien. "Dat hadden we de afgelopen vijf jaar ook. Nu is het nog de vraag. Het is echt heel moeilijk om een andere plek in de wijk te vinden waar de kinderen fatsoenlijk kunnen spelen."

