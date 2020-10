Rijksmonument Bloemenlust in Aalsmeer: "De sfeer die dit pand ademt, dat is uniek"

AALSMEER - Ruud Vismans exploiteert in het voormalig veilinggebouw Bloemenlust in Aalsmeer een indoor beachvolleybalcentrum. Vroeger was hij eigenaar van het gebouw aan de Oosteinderweg maar de kosten om het pand in oude staat te herstellen, werden voor hem te hoog. D e historische waarde van het rijksmonument is de ondernemer echter nooit uit het oog verloren. "Het is een unieke plek waar zoveel geschiedenis ligt. De sfeer die dit pand ademt, dat is uniek."

Ruud wil het historische karakter van het pand in tact houden en daar komt veel bij kijken. Eén van de oude tribunes staat nu op de nominatie om gerestaureerd te worden. "Dit is 100 jaar oud. We wachten eigenlijk op een stukje steun om dit ooit weer een keertje in redelijke staat te krijgen."

In 1922 nam de Aalsmeerse bloemenveiling deze locatie in gebruik. Meerdere tribunes werden gebruikt om bloemen te veilen en in de grote zalen die nu vol zand liggen, stonden vroeger de karren met tienduizenden bloemen.

Rozentribune

Het contrast met een van de tribunes die wél al gerestaureerd is, is groot. Met behulp van gepensioneerde veilingmensen en bloemenexporteurs werd de Rozentribune in ere hersteld. "Toen we hier aankwamen was het helemaal leeg. Aan de hand van foto's die we van allerlei mensen kregen hebben we geprobeerd deze zaal te herstellen en dat is gelukt."

Een van de mensen die daarbij heeft geholpen is Henk de Gooijer. Hij werkte tientallen jaren vanuit Bloemenlust en zat op de Rozentribune om tegen de laagst mogelijke prijs bloemen in te kopen. Terwijl hij plaats neemt op de exacte plek van waar hij altijd zijn inkopen deed ,reageert Henk op de restauratie. "Kippenvel, prachtig. Zo prachtig dat het in stand gehouden is door Ruud en Irene. Daar zijn we allemaal trots op in Aalsmeer-Oost."

Nog niet klaar

Hoe mooi de Rozentribune ook is gerestaureerd, er is nog altijd werk aan de winkel in het bijna 100 jaar oude veilinggebouw. Ruud heeft veel geïnvesteerd in de werkzaamheden. Hij wil dan ook aanspraak maken op een subsidie zodat hij meer middelen heeft om de rest ook op te knappen. "Ik hoop dat er ergens een keert steun komt want subsidie zou natuurlijk prachtig zijn. Het pand verdient het wel om weer opgeknapt te worden."