Restauratie VOC-schip Amsterdam begonnen: "Alles moet met beleid gebeuren"

AMSTERDAM - Precies een week ligt de Amsterdam in het droogdok van Damen Schip repair in Amsterdam-Noord en wordt duidelijk dat het herstel hard nodig is. "De vorige grote beurt is tien jaar geleden, ik verwacht dat de volgende restauratie eerder gepland moet worden want het schip wordt snel ouder nu," verzucht restaurator Jan Kuperus na een eerste inspectie met het onderwaterschip van de Amsterdam.

Nh Nieuws

Pas in het droogdok, als het water is weggepompt, zijn de kieren in de romp van de Amsterdam pas goed te zien. "De naden zijn op veel plaatsen leeggespoeld, honderden meters zullen opnieuw gebreeuwd moeten worden", vertelt Kuperus. En het vullen van kieren met een mengsel van henneptouw en teer, is de klus waar hij het meest tegenop ziet. Op het hoogtepunt van het werk zal er met een ploeg van vijftien vakmensen aan de Amsterdam gewerkt worden. Het werk neemt ongeveer vijf maanden in beslag. Nieuwe masten Ook de masten en de tuigage van het schip worden vernieuwd. Ondanks het feit dat het schip niet zelfstandig kan zeilen en altijd op een vaste plek bij het Scheepvaartmuseum ligt, slijt het behoorlijk. "Rust roest", zegt Kuperus. "Het schip heeft het misschien wel zwaarder dan wanneer het gewoon gebruikt zou worden. Dat zie je bij molens ook. Als ze stil staan gaan ze harder achteruit". De masten zijn inmiddels dertig jaar oud en moeten daarom vervangen worden. Jan Kuperus: "Vergelijk het met de kozijnen van je huis, die moeten ook eens in de zoveel jaar vervangen worden."

De Amsterdam was al langer aan vervanging toe - NH Nieuws

Crowdfunding De restauratie kost alles bij elkaar ongeveer een miljoen euro. Het Scheepvaartmuseum heeft gespaard en betaalt ongeveer 95 procent van het bedrag. De rest wordt ingezameld via een crowdfundingsactie via de site Voordekunst. Als het bedrag dat men doneert groot genoeg is, staat er bijzondere tegenprestaties tegenover. Zo is het mogelijk om een keer op het schip te dineren of er zelfs een nacht te slapen.