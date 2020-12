De Peiling: NS-personeel boos om geschrapt kerstpakket

Interne memo

Door geen kerstpakketten uit te delen bespaart de NS enkele tonnen. Dat blijkt uit een interne memo die onder het personeel is verspreid. 'Met het schrappen van het traditionele eindejaarsgeschenk breekt het bedrijf met een oude traditie', staat in het bericht . 'Het zal je niet verbazen dat de financiële uitdaging waar NS voor staat de reden is om dit gebaar op te schorten.'

'Schijt aan het voetvolk'

De NS mag dan geld besparen met het schrappen van het kerstpakket, aan sympathie onder de medewerkers wint het bedrijf niets. "Uit zo'n bericht blijkt dat de directie het empathisch vermogen heeft van een koelkast", reageert vakbondsbestuurder Henri Janssen van FNV Spoor bij RTL Nieuws. "Het zal vast niet de intentie zijn geweest, maar hiermee zeg je dat je schijt hebt aan het voetvolk."

Tata Steel

Ook bij Tata Steel in IJmuiden krijgen werknemers geen kerstpakket. Dat was vorig jaar ook al zo omdat het bedrijf in financieel zwaar weer zit. Personeelsvertegenwoordiger Gerrit Idema vindt het jammer dat die keus is gemaakt. "Een kerstpakket wordt echt gezien als een teken van waardering. Het feit dat de financiële situatie bij Tata Steel problematisch is, wil niet zeggen dat het personeel minder hard heeft gewerkt. Gezien de huidige situatie, ook door corona, zou juist waardering in de vorm van een kerstpakket een mooi gebaar zijn geweest."