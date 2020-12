Like! Deze 7 Facebookposts vonden jullie het leukst

Samen bleven we in 2020 thuis, maar verloren het contact met de buitenwereld niet. Social media werd de ontmoetingsplek zolang de café's dicht zijn en we Zoomden, surften en scrollen door het jaar heen. Om 2020 met zijn pieken en dalen nog een laatste keer in vogelvlucht door te lopen verzamelen wij hier de Facebookposts die jullie het állerleukst vonden.

Seven (11) start kledinglijn in zijn strijd tegen kanker De 11-jarige Seven heeft een missie: kinderkanker voorgoed uit de wereld helpen. De tiener lijdt zelf aan neuroblastoom, een agressieve tumor vlak bij zijn nier. Onder het motto 'no time to die' startte hij zijn eigen kledinglijn. De opbrengst doneert hij aan het kankerfonds Villa Joep. Toen wij Sevens verhaal deelden staken jullie hem massaal een hart onder de riem en ook werden er flink wat kledingstukken besteld.

Mister Bigg is weer terug bij zijn baasje Danny Voor Danny was het "t mooiste moment van mijn leven" om zijn geliefde hond weer in de armen te sluiten. Twee weken lang leefde Noord-Holland mee met de Haarlemmer en zijn in beslag genomen viervoeter. Het emotionele weerzien zorgde voor heel wat tranen en inmiddels is Mister Bigg gewoon weer te bewonderen op het bekende bankje voor het huis van zijn baasje.

Boze boerin stort 6000 kilo aardappels bij kantoor DEEN "Ik ben al een tijdje boos", vertelde Astrid. En dat hebben ze geweten bij de Deen waar de boze boerin in mei ruim 6000 kilo aan aardappels voor de deur stortte. Ze was boos omdat de supermarkt niet haar aardappelen afneemt, maar die van buitenlandse boeren. En haar ludieke actie heeft effect gehad: de partijen hebben een goed gesprek gehad en de Deen beloofde Astrid te helpen.

Juf Ingeborg breit 23 poppetjes die op haar kleuters lijken: "Ik mis ze zo" 2020 is het jaar waarin het corona ineens miljoenen levens op de kop zette. Het is ook het jaar waarin Noord-Hollander de mooiste en creatiefste acties opzetten. Zo ook juf Ingeborg van groep 1/2 van de Haarlemse Bavinckschool die haar leerlingen zo mistte dat ze de hele klas besloot na te breien.

Kantinejuf is schelden met kanker spuugzat en laat scholieren betalen Kantinejuf Simone is scholieren die schelden met kanker spuugzat. Ze wil het niet meer hebben en iedereen die ze betrapt op het scheldwoord moet 50 cent inleveren. En daar waren jullie het roerend mee eens: schelden met kanker kan echt niet. Klinkt als een goed voornemen voor 2021!

Sinds 1522: hofje voor alleenstaande vrouwen We zouden er allemaal wel willen wonen: dit prachtig middeleeuws hofje in het hart van Alkmaar. Helaas is het hofje alleen toch echt alleen voor alleenstaande vrouwen bedoeld. En natuurlijk Bert; 'het haantje van het hofje'.

Traumahelikopter landt knap midden in woonwijk Wat een precisiewerk! Deze piloot landde in maart knap in een dichtbebouwde woonwijk in Haarlem. En daar waren we toen - en nu nog- flink van onder de indruk.