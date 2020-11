Irfan E. krijgt in hoger beroep 21 jaar voor doodsteken fietsenmaker Amsterdam-West

AMSTERDAM - Irfan E. is vandaag in hoger beroep veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van fietsenmaker Temel Kobya in 2016. Ook werd E. schuldig bevonden aan een reeks diefstallen.

Op 15 maart 2016 werd de 49-jarige Temel Kobya neergestoken in zijn fietsenwinkel aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam-West. De fietsenmaker werd beroofd en met een groot aantal steekwonden achtergelaten.

Onder andere DNA-materiaal op de hand, jas, en de pet van het slachtoffer wees naar E. als dader. Ook zou hij zijn buurman hebben verteld wat hij had gedaan. In de rechtszaal heeft hij altijd ontkend.

In het voorjaar zou er al uitspraak gedaan worden in hoger beroep, maar de zaak werd uitgesteld omdat de verdachte last had van rugklachten. Hij weigerde ook om mee te werken aan een persoonlijkheidsonderzoek.

Hamer

Naast de moord, werden ook andere zaken meegenomen in de beslissing van de rechtbank. E. zou een kennis met een hamer op zijn hoofd hebben geslagen, een paar maanden voor de moord op Temel Kobya. Ook zou hij koperen brandkranen hebben gestolen.

Irfan E. moet zo'n 83.000 euro aan schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van Kobya en aan de man die hij met de hamer heeft geslagen.