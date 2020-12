Herten steriliseren optie in Kennemer-en Waterleidingduinen? "Nee, absoluut niet"

Meerdere partijen in de provinciale staten lijken wel oren te hebben naar dit 'diervriendelijke' alternatief voor het afschieten. Het plan is door de SP, bij de behandeling van het nieuwe fauna-beheerplan in provinciale staten, naar voren gebracht op basis van een proef in Zeeland. Daarbij is het de bedoeling om herten te steriliseren om te kijken wat dit met de populatie doet. Maar is deze methode wel zo diervriendelijk en is het een optie in de Kennemerduinen en Waterleidingduinen? Twee keer nee, is het antwoord van wildlife-dierenarts Mark Hoyer, die gespecialiseerd is in het verdoven van wild op afstand en tevens betrokken is bij de sterilisatie-proef op de Haringvreter (eiland) in Zeeland.

Het afschotseizoen in het Noord-Hollandse duingebied is begin november van start gegaan. Het plan is om 2000 jonge hindes en herten af te schieten, om zo de populatie damherten drastisch omlaag te brengen. Volgens de Faunabeheereenheid Noord-Holland is dit noodzakelijk om de balans van natuurwaarden in het gebied terug te brengen en ook het risico op schade en overlast in de omgeving te beperken.

Sterilisatieproef Zeeland

Het afschieten van de damherten is al jaren omstreden. Onder meer de Partij voor de Dieren is tegen afschot en wil dat er meer wordt gekeken naar diervriendelijke alternatieven. De proef met het steriliseren van herten in Zeeland lijkt op het eerste gezicht uitkomst te bieden. Maar volgens Mark Hoyer is het veel te vroeg om te kunnen zeggen dat sterilisatie de oplossing is voor het reguleren van een populatie.