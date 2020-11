Inwoners Stede-Broec opgelicht door rioleringsbedrijven

STEDE BROEC - De gemeente Stede Broec waarschuwt de inwoners voor oplichting door rioleringsbedrijven. Vijf inwoners zijn inmiddels gedupeerd in de eigen gemeente, zegt een woordvoerder, maar ook in andere gemeenten speelt het probleem. De oplichters rekenen prijzen die soms wel tien keer te hoog zijn en gaan intimiderend te werk.

Bij de gemeente Stede-Broec hebben meerdere mensen melding gemaakt van oplichting door de rioleringsbedrijven. Een woordvoerder van de gemeente Stede-Broec vertelt hoe de bedrijven te werk gaan: "De bedrijven zorgen ervoor dat zij hoog in de zoekresultaten komen bij verschillende zoekmachines. Bewoners moeten gelijk na de werkzaamheden de hoge kosten betalen. Sommige bedrijven vertellen dat je de kosten kan declareren bij de gemeente maar dat is niet het geval."

Voorkom problemen

De woordvoerder van de gemeente Stede-Broec geeft ook nog een aantal tips om te voorkomen dat andere mensen ook slachtoffer worden. "Kijk allereerst op de website van de gemeente over wat je kunt doen bij een verstopte riolering. Schakel een lokaal rioleringsbedrijf in en maak van te voren duidelijke afspraken over de prijs. Ook is het handig om goed te controleren of er een bedrijfsnaam op de kleding of de bedrijfsauto staat. Mocht u te maken krijgen met een malafide rioleringsbedrijf meld dit dan bij de politie."