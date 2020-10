Open putdeksels moeten overlast voorkomen, maar houdt Gedempte Appelhaven het droog?

HOORN - Al jarenlang zitten bewoners van de Gedempte Appelhaven bij een flinke regenbui in spanning. Omdat de afwatering slecht is, ontstaat er al snel de nodige waterschade. Daar lijkt verandering in te komen. Gisteren is de aanleg van een aantal extra putten in het probleemgebied afgerond.

Roger Tonnaer - fractievoorzitter van Fractie Tonnaer - bracht het probleem twee weken geleden voor een tweede keer onder de aandacht bij de gemeente Hoorn. Hij riep op tot een simpele oplossing op korte termijn en die lijkt er nu te zijn gekomen. In de brandgang achter de historische woningen aan de Gedempte Appelhaven zijn vier nieuwe kolken aangelegd en ook zijn twee gesloten putdeksels vervangen voor open exemplaren. Tonnaer: "Ik ben heel content met de genomen maatregelen. Of het de ultieme oplossing is moet nog blijken, maar het is een goede eerste stap."

Ook bewoner Arno Engelbrecht is voorzichtig enthousiast. "Ze hebben de afgelopen week hier in de brandgang aan de bestrating gewerkt en kolken geplaatst: beter laat dan nooit zeg ik maar." Engelbrecht werkt momenteel als schilder bij een woning die grenst aan het werkgebied. "Ik denk dat zij hier erg mee geholpen zijn, maar de brandgang loopt ook achter mijn huis en daar wordt niets gedaan, terwijl mijn tuin het laatste punt is."

Afgelopen augustus moest Engelbrecht in actie komen met een waterstofzuiger om zijn woning droog te maken. Hij kijkt er op terug als 'de grote watersnood' en hoopt dat het niet meer gebeurt, want ook zijn verzekering keert niet meer uit omdat er sprake is van een blijvend probleem. "Er zijn door de jaren heen al zoveel overstromingen geweest met zoveel schade bij verschillende bewoners. Ik hoop dat het eindelijk eens opgelost wordt." Ook bewoner Peter Schaper hoopt op een structurele oplossing. "Ik heb vorige week zelf mijn dorpel op laten hogen om het ergste water tegen te houden, maar dat is een lapmiddel. Ik hoop dat de gemeente het probleem blijvend oplost." Structurele oplossing Een woordvoerder van de gemeente Hoorn laat weten dat de herbestrating van de brandgang nu onderdeel is van regulier onderhoud, maar dat de problemen van de bewoners wel in zicht zijn bij de gemeente. "Tijdens onderhoud aan de steeg hebben we gezien dat dit punt erg laag ligt en daarom zijn er extra kolken geplaatst. Ook zijn er putdeksels vervangen voor open deksels in de hoop dat het water zo beter wegloopt en de bewoners minder overlast ervaren." Binnenkort wordt volgens de woordvoerder meer duidelijk over welke maatregelen de gemeente kan treffen om de wateroverlast aan te pakken.