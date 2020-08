Bewoners Gedempte Appelhaven alweer natte voeten: "Gemeente doet er niks aan"

De Gedempte Appelhaven ligt in het oude centrum van Hoorn en de huizen dateren van voor negentienhonderd. De wateroverlast zit bij de bewoners al in hun systeem, vertelt buurman Patrick van Velzen: "Als ik ergens op visite ga houd ik buienradar in de gaten. Als het losbarst dan ga ik naar huis, je bent er gewoon niet gerust op. In zo'n periode met regen zit je in constante spanning."

Zijn woning was net hersteld van de wateroverlast van vorig jaar september, toen stond zijn hele huis blank. Nu is het weer raak. "Als het regent zorgen dat we handdoeken en zandzakken bij de hand hebben. De schade lossen we op met de waterstofzuiger en daar laat ik het maar bij. Je weet toch dat de volgende bui ook weer gaat komen."

De bijkeuken van Arno Engelbrecht staat er na de buien bij zoals de rest van het jaar: de betonnen vloer is rot, het stucwerk bladert aan de randen en de vloer staat bol. Met opknappen is de bewoner aan de Gedempte Appelhaven namelijk allang gestopt."Ik ben schilder en de rest van mijn huis is volledig onderhouden, maar ik neem de moeite niet meer dit op te knappen."

Tussen de historische woningen door zijn nieuwere woningen gebouwd met een hoger 'maaiveld', waardoor het water naar het diepste punt loopt en dat is het huis van Arno Engelbrecht. Met als gevolg soms tot wel twintig centimeter water in zijn tuin dat in zijn bijkeuken naar binnen stroomt. Maar dat is volgens hem niet het enige probleem: "Als er twintig centimeter water in je huis staat dan komt dat niet allemaal uit de lucht gevallen, het komt gewoon via de putten omhoog; die afwatering functioneert niet goed."

Elk jaar is er een terugkerende periode van stortbuien en de buren kennen elkaars problemen goed. Buurman Patrick van Velzen kon een aantal jaren geleden zijn dorpels verhogen en hij is de dans deze keer ontsprongen. Toch stond ook hij buiten op straat met zijn buurtgenoten: "We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, dat werkt toch verbindend voor de buurt."

Geen zoden aan de dijk

De gemeente is nalatig vinden deze bewoners en zij voelen zich niet gehoord. "We betalen waterschapsbelasting voor onder andere goed watermanagement, niet om mijn huis onder te laten lopen. Ze kunnen bij het Hoornse Hop een heel meer droogleggen, maar hier kunnen ze het water niet weghouden?" De eerste keer heeft Engelbrecht de schade kunnen verhalen bij zijn verzekering, maar ook zij verwijzen nu door naar de gemeente.