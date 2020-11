AZ doet goede zaken met nipte overwinning in Almelo

Toch zocht AZ na 45 minuten met een comfortabele voorsprong de kleedkamer op, omdat de Alkmaarders kort voor rust in een tijdsbestek van vijf minuten twee keer toesloegen. Koopmeiners benutte een penalty nadat Boadu in het strafschopgebied naar de grond werd gewerkt en vervolgens was het Boadu zelf die de marge naar twee doelpunten schoot. De spits, die vanaf de aftrap mocht beginnen ten koste van Albert Gudmundsson, prikte raak op aangeven van Koopmeiners.

De Noord-Hollanders waren de betere ploeg en via onder meer Calvin Stengs (paal) waren er kansen om de voorsprong uit te bouwen. AZ verzuimde echter om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. De thuisploeg maakte daar dankbaar gebruik van en via een treffer van Lucas Schoofs (1-2) waren de Almeloërs uit het niets weer terug in de wedstrijd. Meer zat er desondanks niet in voor de ploeg van trainer Frank Wormuth, zodat AZ - dat via Dani de Wit in de slotfase nogmaals de paal raakte - de vierde overwinning van het seizoen kon bijschrijven.

Opstelling Heracles Almelo: Brouwer; Breukers (Schoofs/46), Pröpper (Rente/75), Knoester, Quagliata; Kiomortzoglou (Cijntje/75), Vloet, Bijleveld; Lunding (Burgzorg/56), Bakis, De la Torre

Opstelling AZ: Bizot; Svensson (Sugawara/64), Letschert, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Boadu (Gudmundsson/88), Karlsson (Aboukhlal/68)