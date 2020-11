Doelpuntenmaker Boadu is blij: "Kon eindelijk weer mijn celebration doen"

ALMELO - Het was even wennen dat AZ-spits Myron Boadu de afgelopen wedstrijden door Arne Slot werd gepasseerd en op de bank moest plaatsnemen. Zondagavond mocht hij tegen Heracles wel weer van de aftrap beginnen, en was hij met een doelpunt belangrijk bij de 2-1 zege van de Alkmaarders.

"Ik voelde wel een ontlading na de goal.", zegt Boadu na afloop. "Ik kon eindelijk mijn celebration weer doen. Het was een prima avond voor mij. Ik had er nog wel een moeten maken maar de drie punten zijn het belangrijkste."

Daar waar Boadu normaal gesproken altijd van de aftrap begint, was dat de afgelopen weken dus wel even anders."Ik heb gerespecteerd dat ik op de bank werd gezet. Ik heb gewoon hard getraind. De trainer weer dat hij altijd op mij kan rekenen. Maar het is natuurlijk wel lekker om weer in de basis te staan."