Alkmaar flinke stap dichter bij eigen kaas: 'Alkmaars Goud' wordt geproefd

ALKMAAR - De eerste 'proefkaas' van wat Alkmaars eerste eigen kaas moet worden, is uitgedeeld. Wethouder Pieter Dijkman had de primeur en nam 'Alkmaars Goud' vanuit de auto in ontvangst.

Helemaal de eerste kaas was het natuurlijk niet, want in het ontwikkelingstraject dat 'Alkmaars Goud' heeft afgelegd zijn er al meer 'proefmomenten' geweest. Maar nog nooit op deze schaal. Maar liefst 600 kazen werden dit weekend uitgedeeld. Mediapartner Alkmaar Centraal was er met de camera bij:

Klaar is het werk nog lang niet. "De mensen nemen vandaag een stukje mee, er wordt gevraagd om daar een oordeel over te geven, en dan weten wij of we op de goede weg zijn", vertelt Jaap Groen van Het Alkmaars Kaasgenootschap. "Mensen vroegen vaak waar de Alkmaarse kaas is, maar die hadden we niet. En toen is het idee ontstaan om die te gaan maken."

In 2019 is Kaasgenootschap een crowdfundingsactie gestart om te kunnen beginnen met de ontwikkeling van echte Alkmaarse kaas. Over smaak en vorm was weinig discussie, uniek en rond van smaak maar zeskantig van vorm.

Kaas van Alkmaarse koeien

Om dat te bereiken wordt Alkmaars Goud gemaakt van melk afkomstig van specifieke koeien die grazen op zes polders rond Alkmaar. Niet alleen vanwege de regionale binding, maar ook omdat de licht zoutige bodem van de polders een eigen smaak geeft aan de kaas.

De kaas die nu werd uitgedeeld heet 'Alkmaars Goud Proefkaas 2020' en is... gewoon rond. Pas als de kaas helemaal klaar is, en daar zijn nog wel wat proefmomenten voor nodig, krijgt het zijn definitieve zeskantige vorm.