Alkmaarse 'kaaskoppen' willen 900.000 euro voor maken van eigen kaas

ALKMAAR - Alkmaar heeft kaaskoppen, een kaasmarkt, en gebruikt kaas in zo'n beetje alle marketinguitingen van de stad, maar er is nog geen eigen kaas. Een groep liefhebbers heeft zich daarom verenigd en wil een eigen kaasje op de markt brengen: Alkmaars Goud. Daar is nog wel een flinke smak geld voor nodig.

Om de kaas te kunnen ontwikkelen is een crowdfundingsactie gestart waarbij deelnemers een certificaat kunnen kopen, zo meldt mediapartner Alkmaarcentraal. Een certificaat kost 90 euro en geeft drie jaar lang recht op jaarlijks één kilo kaas, jaarlijks een proeverij en de titel 'certificaathouder Alkmaars Goud'.

De 'kaaskoppen' starten als er 10.000 certificaten zijn verkocht en er is dus 900.000 duizend euro binnen is. De teller staat nu op 204 verkochte certificaten.

Zomer 2020

Het is de bedoeling dat het een zeshoekig kaasje wordt, een knipoog naar de zes oudste polders uit de omgeving die de melk leveren. De kaas zou in de zomer van 2020 in de schappen moeten liggen en zal niet te vergelijken zijn met de Leidse of Goudse kaas.