Terugkijken: viering 100 jaar Hannie Schaft met onder anderen minister Ollongren

Kijk hier vanaf 13.00 uur naar onze uitzending van de viering van 100 jaar Hannie Schaft. Rechtstreeks vanuit de Grote of St. Bavokerk in Haarlem.

Het is dit jaar 100 jaar geleden dat de Haarlemse verzetsstrijdster Hannie Schaft werd geboren. Dat wordt vanmiddag gevierd met onder meer een lezing van vicepremier en Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren.

Naast de Hannie Schaftlezing, waarin Ollongren zal ingaan op het belang van opkomen voor vrijheid en inclusiviteit, is er ook plaats voor muziek. Het Utrechtse Dekoor, zangeres Wyke van Weelden en het Haarlems Kinderkoor zullen de muzikale omlijsting verzorgen.

De lezing is inmiddels afgelopen. We voegen hier op een later moment de video toe.