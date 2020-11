Ajax na eerste helft al klaar met FC Emmen

Bij Ajax ontbraken Daley Blind (niet wedstrijdfit), Nico Tagliafico en David Neres (kregen beiden rust) in de basiself. Zij werden vervangen door Lisandro Martínez en Sean Klaiber. Antony maakte zijn rentree in de basis. De Braziliaanse aanvaller was voldoende hersteld van zijn hamstringblessure om te starten. De Amsterdammers hadden in het eerste gedeelte moeite met het compacte spel van FC Emmen. Na twintig minuten brak Davy Klaassen de ban op aangeven van Lassina Traoré: 0-1.

Het was voor de Hilversummer zijn vijftigste goal in dienst van Ajax. In de periode na de openingstreffer waren er weinig kansen te noteren. Het spelbeeld bleef ongewijzigd; Ajax had het balbezit en Emmen verdedigde stellig. Na een ragfijne assist van Klaassen schoot Zakaria Labyad in de dertigste minuut de bal schitterend achter Felix Wiedwald in de kruising: 0-2. Traoré zorgde na een scherpe voorzet van Antony voor de 0-3. Voor rust kregen de Amsterdammers geen kansen meer.

