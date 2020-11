GGD klaar voor opening nieuwe coronateststraat in Bovenkarspel

BOVENKARSPEL - De teststraten schieten tegenwoordig als paddenstoelen uit de grond en ook in Bovenkarspel wordt morgen een nieuwe teststraat geopend. Harry Katstra, communicatie-adviseur bij de GGD Hollands Noorden, vertelde op WEEFF Radio meer over de nieuwe locatie in West-Friesland

De voorbereidingen voor de nieuwe teststraat in Bovenkarspel verlopen allemaal prima, zegt Katstra bij Thuis in West-Friesland. "Alles staat klaar om daar op maandagochtend om 8.00 uur te starten."

Bij de nieuwe teststraat aan de Middenweg worden vooralsnog enkel PCR-tests afgenomen. Hierbij wordt met een lange wattenstaaf vocht uit de keel en in de neus gehaald. Iedereen die milde klachten heeft, wordt verzocht zich aan te melden voor een test.

Nieuw beleid in december

Mensen die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft, kunnen zich snel na de opening van de teststraat ook laten testen. "Dat is nieuw", aldus Katstra. "Dan wordt het beleid dat iemand vijf dagen nadat ze dat contact heeft gehad zich kan laten testen. En dan hoeven ze zelf geen klachten te hebben."

De communicatie-adviseur vertelt dat dat nieuwe beleid binnenkort aan iedereen uitgebreid wordt toegelicht. "Omdat op dit moment nog even onduidelijk is hoe dat precies georganiseerd gaat worden, want het zou ook kunnen zijn dat daarvoor een speciaal telefoonnummer voor wordt geopend om een afspraak te maken. Maar dat zit er wel aan te komen", aldus Katstra.

Het nieuwe beleid betekent mogelijk dat veel meer testen zullen worden aagevraagd, al baart dat de GGD geen zorgen. Katstra verzekert dat er bij de teststraten in Noord-Holland Noord voldoende capaciteit is om aan die vraag te kunnen voldoen.

3.500 testen per dag

Er zijn twee mogelijkheden om een test aan te vragen. Dat kan via een telefoonnummer of via een website van de overheid. Mensen die zich online hebben aangemeld kunnen al eerder de uitslag via hun DigiD bekijken, maar sowieso wordt iedereen gebeld met de uitslag. De meeste uitslagen worden binnen 24 uur bekend.

Vanaf morgen, met de opening van de nieuwe coronateststraat in Bovenkarspel, kan de GGD Noord-Holland Noord dagelijks 3.500 tests afnemen. "Dat aantal halen we op dit moment niet, dus de maximale capaciteit die we hebben, wordt gelukkig niet benut. In Bovenkarspel zelf kunnen straks 800 mensen per dag worden getest. En ook dat aantal verwachten wij komende weken niet te halen. Omdat er ook iets minder wordt getest in het land."

Beluister het hele interview met Harry Katstra op WEEFF Radio hieronder terug.