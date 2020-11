Vooral niveau groep 8 achteruit door lockdown: "Moeten elke minuut benutten"

AMSTERDAM - Door de lockdown van afgelopen schooljaar hebben Amsterdamse basisschoolleerlingen een achterstand opgelopen. Die achterstand is het grootst voor de huidige achtstegroepers, blijkt uit onderzoek van de gemeente. Basisschool De Boomgaard werkt hard om die achterstand in te halen. "Ik weet bijna 100 procent zeker dat het ons gaat lukken."

Amsterdamse basisscholen kunnen gebruik maken van een subsidie van de gemeente om de achterstand te verkleinen. Bij De Boomgaard komt nu twee keer in de week een externe leerkracht om tijdens en na schooltijd extra aan rekenen en begrijpend lezen te werken. Daarnaast wordt volgens juf Ramona elke minuut benut: "We moeten heel effectief met de leertijd omgaan. Door bijvoorbeeld een rekenspelletje tijdens de fruitpauze of door galgje te spelen."

Juf Ramona Mazereeuw van groep acht van De Boomgaard in Amsterdam-West merkt dat kinderen af en toe bepaalde kennis missen op het gebied van rekenen, begrijpend lezen en spelling. Achtstegroeper Lotus denkt dat ook: "Sommige dingen die ik in groep zeven wel snapte voor de lockdown, snap ik nu iets minder goed," vertelt ze.

Abdelhamid Idrissi, directeur van Stichting Studiezalen die kwetsbare gezinnen begeleidt met huiswerk, ziet de achterstand ook. "Ik zie dat kinderen onzekerder zijn over hun rekenen en taal. Ze merken dat ze stil hebben gestaan. Daar maak ik me absoluut zorgen om."

Toch is juf Ramona positief over het komende jaar. "Met de aanpak die we nu hebben, weet ik bijna 100 procent zeker dat wij de achterstand kunnen wegwerken. De motivatie is er bij de kinderen, bij de leerkrachten en bij de ouders. Die driehoek staat als een huis."