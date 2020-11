Sterk AZ vergeet zichzelf te belonen tegen Real Sociedad

ALKMAAR - AZ heeft donderdagavond met 0-0 gelijk gespeeld tegen Real Sociedad. De ploeg van trainer Arne Slot speelde een goede partij in het eigen stadion en had gezien de kansenverhouding recht op meer, maar na negentig minuten voetbal moesten zij zich uiteindelijk tevreden stellen met een punt.

Na dertig minuten voetbal leidde dat zelfs tot een grote kans voor de Noord-Hollanders. Teun Koopmeiners had de bal voor het inschieten op aangeven van Owen Wijndal, maar met hulp van een Sociedad-been wist doelman Álex Remiro het leer uit het doel te ranselen. Een poging van Calvin Stengs, die uithaalde met zijn linker, eindigde niet veel later net naast het vijandige doel.

Voorafgaand aan het duel hoopte Slot dat AZ de Spaanse koploper meer tegenstand kon bieden dan in de heenwedstrijd en zijn ploeg stelde hem daarin niet teleur. Ondanks dat de beste kans in het eerste halfuur voor de bezoekers was - Adnan Januzaj schoot vanuit kansrijke positie hard over - lieten de Alkmaarders zien niet bang te zijn voor de sterke Spanjaarden.

Ook na de thee liet AZ zich gelden. Nog voor het uur verstreken was, kreeg de ploeg van Slot twee goede kansen om de score te openen. Eerst hield Remiro zijn ploeg op de been door een goede kopbal van Dani de Wit met zijn scheenbeen uit het doel te werken en kort daarna was Koopmeiners dicht bij een treffer. De aanvoerder nam een afvallende bal op de slof, maar zag zijn poging hard op de lat belanden.

Derde plaats

De ploeg uit San Sebastián kon daar, een vrije trap van invaller Roberto López daargelaten, weinig tegenover stellen. Omdat Zakaria Aboukhlal in de slotfase geen raad wist met een scherpe voorzet van Myron Boadu en AZ dus ook niet meer wist te scoren, eindigde de wedstrijd zoals het begon: 0-0. De Alkmaarders hebben daardoor zeven punten uit vier duels en daarmee neemt het de derde plaats in in groep F. Napoli versloeg Rijeka (2-0) en staat met negen punten aan kop van de groep.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Gudmunddson (Boadu/71), Karlsson (Aboukhlal/71)

Opstelling Real Sociedad: Remiro; Zaldúa, Elustondo, Le Normand, Monreal; Portu (Barrenetxea/82), Zubimendi, Merino, Januzaj (López/73); Isak (Willian José/73), Oyarzabal (Merquelanz/86)