AZ-aanvoerder Koopmeiners over z'n kansen: "Eerste moet er gewoon in"

ALKMAAR - De spelers van AZ stonden trots voor de microfoons na afloop, maar beseften ook dat er meer in had gezeten tegen Real Sociedad (0-0). Middenvelder Teun Koopmeiners kreeg de grootste kansen. "Zonde dat er niet één invliegt."

"Een prachtige aanval en uiteindelijk legt Owen Wijndal 'm goed terug", blikt Teun Koopmeiners terug op z'n kans in de eerste helft. "Zo'n kans moet ik gewoon binnenschieten." In de tweede helft is de Alkmaarse aanvoerder nog dichterbij een treffer. Met een vlammend schot treft hij de lat. "Ik was heel dichtbij."

Boadu

Diep in de tweede helft ontstond er ook een grote kans via Myron Boadu. De snelle spits gaf in het zestienmetergebied voor op z'n aanvalsmaatje Zakaria Aboukhlal, maar voor eigen succes gaan of laten vallen was wellicht een betere optie geweest. "Ik mijn beleving dacht ik dat ik buiten het zestienmetergebied was, maar ik had 'm ook iets makkelijker voor moeten geven op Aboukhlal."

