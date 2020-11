Antonucci, Betti en El Kadiri weer inzetbaar voor topper FC Volendam - Almere City

"Vandaag staan er weer wat meer op het veld", zegt Jonk enigszins opgeluct. "We gaan zo even kijken wat de status van Franco is, maar dat ziet er goed uit voor morgen." El Azzouzi heeft in een oefenduel minuten kunnen maken en komt er volgens de trainer ook weer aan.

El Kadiri miste de ontmoetingen met Jong Ajax en TOP Oss, omdat hij ziek was. Donderdag trainde hij geïsoleerd van de groep. Mocht zijn coronatest negatief zijn dan neemt Jonk hem naar alle waarschijnlijkheid weer op in zijn selectie.

Wijzigingen

Bij het uitdelen van de hesjes kreeg ook Karim ben Sallam een basisplek toebedeeld. Hij krijgt op het middenveld de voorkeur boven Jari Vlak die bij de afsluitende partij, net als Martijn Kaars en Mike Eerdhuijzen, bij de wissels speelde.

Als Jonk voor deze ploeg kiest, wijzgt hij zijn elftal op drie plaatsen in vergelijking met het duel tegen Jong Ajax (1-1) van afgelopen maandag.

FC Volendam - Almere City FC begint vrijdagavond om 21.00 uur. Je kunt het duel live op de radio volgen bij NH Sport.

