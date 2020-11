Een hert of meeuw voeren in Zandvoort? Dat levert binnenkort mogelijk een boete op

Het voeren van herten en meeuwen is volgens de gemeente Zandvoort om meerdere redenen ongewenst. Zo zou het zou niet goed zijn voor het dierenwelzijn. "We streven ernaar om het aantal wilde dieren waaronder damherten te verminderen in het dorp, omdat ze in de natuur horen en voor verkeersonveilige situaties zorgen en overlast geven. Door de dieren te voeren worden ze juist aangetrokken en dat wil het college met een verbod in de APV voorkomen", laat een woordvoerder van de gemeente aan NH Nieuws weten.

Ook meeuwen geven volgens de gemeente veel overlast. Daarbij komen ratten en duiven op het voedsel af , waardoor overlast van deze dieren in de hand wordt gewerkt. "Het voeren van wilde dieren is niet nodig, omdat zij zelf goed in staat zijn om op een natuurlijke manier aan voedsel te komen", aldus de woordvoerder.

Gevaarlijke verkeerssituaties

Eerder sprak NH Nieuws met hertenfluisteraar en Zandvoorter Willem van der Sloot over wat de consequenties zijn van het voeren van de herten. De dieren zijn gedurende een groot deel van het jaar in de straten van Zandvoort te vinden, op de bronsttijd na. Willem vreest vooral voor gevaarlijke verkeerssituaties, zoals in de reportage hierboven te zien is.