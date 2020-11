Tergooiziekenhuis pakt reguliere zorg weer op, eerste uitgestelde operaties gaan door

Alle reguliere zorg was de afgelopen twee weken geheel afgeschaald vanwege de drukte door het coronavirus. Alleen spoedeisende hulp, zorg aan kankerpatiënten en poliklinische zorg ging nog door. De weken daarvoor was er ook al sprake van een afschaling van de reguliere zorg van zo'n 35 procent.

Nu de toestroom van het aantal coronapatiënten wat afneemt, worden de eerste operaties weer opgepakt. Tot en met 7 december heeft Tergooi op beide locaties maximaal zes operatiekamers beschikbaar.

Nog geen rust

Rustig in het ziekenhuis is het nog allerminst. "Door de coronagolf hebben een achterstand opgelopen die we nu moeten inhalen. Dat maakt dat de drukte nog helemaal niet minder is. Maar dat de toestroom van het aantal coronapatiënten afneemt, is wel een goed eerste teken", zegt een woordvoerder van het ziekenhuis.

In Tergooi liggen nu elke dag tussen de tien en twaalf coronapatiënten. De daling is vooralsnog alleen te zien op de verpleegafdeling en nog niet op de intensive care. Daar is het aantal patiënten met zes tot zeven wel stabiel. Tergooi verwacht dat de aantal de komende week nog gelijk blijven.