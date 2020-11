Coronasteun houdt ook stoomtram Hoorn-Medemblik op het goede spoor

HOORN - Het Stoomtrammuseum in Hoorn is één van de honderd culturele instellingen die vandaag te horen kreeg dat zij een financiële injectie van provincie en gemeenten tegemoet kunnen zien om daarmee de hardste klappen van de coronacrisis op te vangen. "Geweldig!", jubelt museumdirecteur René van den Broeke. "Het noodfonds maakt het mogelijk om ons gezond 2021 in te helpen."

Ook stoomtrammuseum krijgt geld uit coronanoodfonds - NH Nieuws

Zoals vrijwel alle culturele instellingen in het land zag ook het Stoomtrammuseum de bezoekersaantallen flink slinken. Waar in andere jaren nog zo'n 100.000 mensen een bezoekje aan het museum brachten, waren dat er dit jaar nog maar 25.000. "Dat heeft een heel grote impact gehad, omdat we als museum voor een groot deel onze eigen inkomsten generen, juist uit bezoek", aldus Van den Broeke. "Maar in coronatijd is dat als een boemerang teruggekomen en hebben we veel bezoekers gemist." Bijdrage regionale economie Van de elf miljoen euro die de provincie en de gemeenten nu overmaken naar culturele instellingen in de provincie, ontvangt het Stoomtrammuseum 600.000 euro. "Dat zegt iets over hoe men tegen onze situatie aankijkt", zegt de museumdirecteur, "en welk belang wij hebben in deze omgeving." Volgens Van den Broeke draagt het Stoomtrammuseum indirect ook een flinke steen bij aan de regionale economie. "Dat komt jaarlijks ver boven een miljoen uit, maar het is goed dat dat ook gezien wordt door provincie en gemeente."

Quote "We werken er keihard aan, maar beloven dat alles kan blijven bestaan, dat kunnen we niet" Gedeputeerde zita pels

Waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. "We hebben als provincie en gemeenten samen strenge eisen moeten stellen", zegt gedeputeerde Zita Pels. "Omdat anders de groep te groot wordt. We kunnen niet iedereen helpen. We werken er keihard aan, maar beloven dat alles kan blijven bestaan, dat kunnen we niet."

Museumdirecteur Van den Broeke is dolblij met de steun van de provincie. - NH Nieuws

De stekker er uittrekken, daar heeft museumdirecteur Van den Broeke nooit aan gedacht. "Maar er zijn wel momenten geweest dat je echt wakker ligt", verwijst hij naar zijn zorgen over de toekomst van het museum. "En dat overkomt me niet zo heel vaak."