Pakket vol verrassingen voor arme gezinnen: "Zie soms verdriet op hun gezichten"

ALKMAAR - De familie Vissers-Snellen uit de Alkmaarse wijk Nieuw-Overdie heeft het financieel iets minder: beide ouders hebben een uitkering en vader Wesley kampt met een progressieve spierziekte. Gelukkig zijn er wijkvrijwilligers als Sylvia. Ze zamelt eten en speelgoed in en brengt die in dozen naar gezinnen die het goed kunnen gebruiken. "Achter elke voordeur zit een verhaal", aldus Sylvia.

"We zijn gelukkig sinds twee maanden schuldenvrij, maar hebben nog niet veel te besteden. We hebben allebei een uitkering, maar krijgen net teveel om gebruik te maken van bijvoorbeeld de voedselbank. We vallen tussen wal en schip."

Wesley heeft een progressieve spierziekte (Limb-Girdle Spierdystrofie) en de zorg voor de kinderen kwam daardoor de afgelopen jaren grotendeels op de schouders van Suzanne terecht. "En ik moest Wesley ook nog verzorgen. Op een gegeven moment kon ik niet meer en raakte ik in een burn-out", vertelt ze openhartig. Ze belandden in de schuldsanering.

Haar woning staat vol met eten, speelgoed en dozen. Deze middag is ze bezig voor het gezin van Suzanne en Wesley en hun vier kinderen Tymo (10), Faya (8), Bentley (7) en baby Kayla. Zij wonen op steenworpafstand van het buurthuis in Nieuw-Overdie.

"Ik weet zelf ook hoe het is om afhankelijk te zijn van de voedselbank", vertelt Sylvia Kagenaar tegen NH Nieuws. "Een tijd geleden zat ik zelf ook krap, door een scheiding en hoge schulden. Daarom doe ik dit werk nu voor de mensen in mijn wijk."

Samen met andere vrijwilligers van buurtcentrum Overdie Ontmoet zet ze zich in voor families en alleenstaanden in de wijk. Voedselpakketten, koffiemomentjes, activiteiten: alles om de zichtbaarheid van die mensen te vergroten en de eenzaamheid te verkleinen.

Sylvia krijgt haar producten gedoneerd via Alkmaarse supermarkten en ketens, maar ook van bewoners in de wijk. Zo staat ze regelmatig te flyeren bij supermarkten of mensen die boodschappen doen een extra'tje willen kopen om te doneren.

Onzichtbare armoede

Overdie bestaat uit twee delen: oost en west, of in de volksmond Oud- en Nieuw-Overdie. De familie Vissers-Snellen woont in Nieuw-Overdie en komt in beeld bij sociaal werkers door buurtcentra als Overdie Ontmoet. Zowel Suzanne als Wesley deden er vrijwilligerswerk.

Beheerder van het buurtcentrum en sociaal cultureel werker Diederik Dorbeck brengt de huishoudens die een steuntje in de rug kunnen gebruiken in kaart en seint vrijwilligers zoals Sylvia vervolgens in om een box of twee langs te brengen. "We moeten dit soort families niet loslaten, maar juist blijven betrekken bij de maatschappij."

Dorbeck ziet veel armoede in zijn wijk. "Ik merk bijvoorbeeld dat als ik een activiteit aanbiedt voor 1,50 euro mensen al twijfelen om mee te doen", vertelt hij tegen NH Nieuws. Het moeilijk in te schatten hoe groot het armoedeprobleem is, omdat er heel veel schaamte heerst en het probleem dus groter is dan zichtbaar is, aldus Dorbeck.

Gemeente Alkmaar komt in december met cijfers over armoede in de gemeente in 2019.