Ontmaskerde oplichter slaat man ziekenhuis in

ZAANDAM - Een oplichter heeft maandag grof geweld gebruikt nadat hij was gesnapt. Een familielid van een bewoonster van de Lobeliusstraat in Zaandam raakte ernstig gewond toen hij de oplichter aansprak en foto’s van hem probeerde maken.

De oplichter benaderde de vrouw maandag eerst telefonisch en deed alsof hij een medewerker van een bank was. Hij vroeg naar haar pincode en zei dat hij de pas later op de dag zou komen ophalen.

Toen de oplichter rond 16.45 uur bij de woning aankwam, stond hij oog in oog met een mannelijk familielid van de vrouw. De man probeerde foto's van de oplichter te maken, waarop de oplichter hem aanviel. De man werd in het gezicht geslagen en geschopt en ligt nu in het ziekenhuis.

