'Bloedprikkers' horen celstraffen tegen zich eisen voor babbeltrucs

OUDERKERK - Als het aan het OM ligt dan verdwijnt een 21-jarige vrouw uit Ede voor vijf jaar achter de tralies. Tegen haar 23-jarige kompaan uit De Meern is vijftien maanden cel geëist. Beiden worden door justitie verantwoordelijk gehouden voor het oplichten van bejaarden in Ouderkerk aan de Amstel, Eindhoven en Utrecht.

De vrouw en de man sloegen hun slag tussen september 2019 en januari van dit jaar. Ze belden aan bij nietsvermoedende bejaarden en deden zich volgens justitie voor als zorgverleners die bloed kwamen prikken. Of ze deden zich voor als taxichauffeur of medewerker van de bakkerij.

Ze wisten zo de woning binnen te dringen. Eenmaal binnen stalen de verdachten contant geld, bankpassen of een kluis. Ze kozen van te voren hun slachtoffers zorgvuldig uit en hielden ze in de gaten. Zo wisten ze bijvoorbeeld naar welke bakkerij sommige slachtoffers gingen en met wie ze contact hadden.

Heterdaad

De vrouw werd op heterdaad betrapt toen ze in een supermarkt een portemonnee uit een handtas wilde stelen. Tijdens verder onderzoek herkenden agenten haar op bewakingsbeelden. Daarop was te zien dat ze met de tweede verdachte bezig was geld te pinnen met een gestolen pas.

Justitie neemt het ze vooral kwalijk dat ze een kwetsbare groep hebben uitgekozen voor de oplichtingspraktijken en dat ze in enkele gevallen ook bloed hebben geprikt bij ouderen. Dat is de reden dat eis hoger uitvalt.