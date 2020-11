Minder bloembollen de grond in door crisis: "Bollenboeren zijn voorzichtig"

WIERINGERWAARD - Na de paniek in het voorjaar en het herstel voor de zomer gaan nu de bollen de grond in voor het seizoen 2021. Maar het zijn er wel minder dan vorig jaar. Het verschilt nogal per regio, maar de boeren zijn voorzichtig met hun productie.

"Als je praat over het areaal, dat gaat over het aantal hectares dat je beplant, dan gaat er bij de lelies ongeveer 12 procent minder de grond in. En dat weten we vrij precies omdat dat altijd goed wordt bijgehouden", vertelt Jaap Bond van brancheorganisatie KAVB. "Bij tulpen is dat wat minder: dat ligt rond de 2 procent minder dan vorig jaar."

Productie lager

Martien Jimmink uit Kolhorn is met zijn gelijknamige loonbedrijf tulpenbollen aan het planten op een veld bij Wieringerwaard. De bollen gaan tussen netten de klei in. Hij merkt sterk dat het werk minder is dan vorig jaar. Zijn producties ligt stevig lager dan de gemiddelde daling: "Ja, ik heb nu zo'n 30 procent minder. Komt ook omdat ik veel klanten heb die hun bedrijf op zandgrond hebben. Die zeggen ook: met die slechte prijzen zet ik ze wel thuis."

Volgens Bond verschilt het per regio en per ondernemer hoeveel minder er de grond in gaat. Het hangt vaak af van de productiekosten. Hij ziet dat de boeren dit voorjaar goed geschrokken zijn. "Dat kwam, voor de lelie, vooral door de markt in Azië. De lelie is een feestbloem, maar wordt ook gebruikt bij evenementen en bij begrafenissen. En dat ligt door corona ook plat, dus dat heeft zeker wat gedaan met de vraag naar lelies.

