Steunmaatregel redt bollentelers, maar onzekerheid door corona blijft

WEST-FRIESLAND - Het nieuwe seizoen gaat van start voor de bollentelers. Maar wel met het vorige seizoen in het geheugen, die door de coronacrisis een ongekende wending kreeg. West-Friese bollenbedrijven hebben samen voor miljoenen euro's aan steun aangevraagd. De frisse moed zit er inmiddels weer in, al blijft er onzekerheid, want na vorig 'coronaseizoen' kijken de telers nergens meer van op.

Vlak daarna sloeg het drama over naar tulpenbroeiers en -telers. De internationale handel kwam nagenoeg stil te liggen en telers zochten naar alternatieven om hun tulpen kwijt te raken: er kwamen acties voor de zorg, tulpen werden voor weinig langs de weg verkocht, via drive-thru’s en tijdens plukdagen in de kas.

Maar eerst een terugblik op eerder dit jaar: de eerste klappen werden begin van het jaar uitgedeeld aan de leliekwekers, die hun producten op grote schaal exporteren naar Azië. Het werk in de Chinese havens lag stil door de corona-uitbraak, daardoor kwamen exportzendingen vast te staan in de haven. Bovendien zorgde de coronacrisis ervoor dat de vraag naar lelies in de Aziatische landen stokte.

Bij tulpenkweker Niels Kreuk uit Andijk wordt het plantgoed gesorteerd om de grond in te gaan. En bij Langedijk Lelies in Hoogwoud wordt de eerste oogst verwerkt. De leliesector heeft te maken met een ongekende krimp en daar is teler Jos van Echtelt blij mee. Zij geven NH Nieuws een kijkje in de schuur en vertellen hoe zij het komende seizoen tegemoet zien.

Kreuk heeft geen gebruik hoeven maken van overheidssteun. "We konden een voorschot aanvragen en dan later terugbetalen, maar dat hadden we op dat moment niet nodig. Ik had zoiets van; wat we niet nodig hebben gaan we ook niet aanvragen."

Tulpenteler Niels Kreuk uit Andijk was somber gesteld in maart . "Wij hebben ook bloemen weggegooid, zeker in de eerste twee weken. Maar uiteindelijk hebben onze tulpen een weg gevonden", blikt hij nu terug.

"Deze bedrijven zaten middenin hun piekmoment, in die maanden moeten ze het verdienen", vervolgt hij. Vooral in de beginperiode is er veel gebruik gemaakt van de NOW-regeling. "Er wordt nu gekeken in hoeverre de steunmaatregel nog nodig is. Er zijn ook bedrijven die de steun deels weer hebben teruggestort."

Bij Langedijk Lelies in Hoogwoud wordt momenteel de eerste oogst uit Frankrijk verwerkt. "Deze worden in Europa afgezet en van dit soort is gewoon tekort en de prijs is iets hoger dan vorig jaar, dus dit loopt goed", vertelt Jos. "Het zit echt in de soorten die eind november gerooid worden, dat is nog gissen, het kan nog alle kanten op gaan."

De grootste onzekerheid ligt echter bij de leliekwekers; de handel binnen Europa gaat goed, maar in Azië verloopt het moeizaam. "We zitten nog met te veel onverkochte bollen die voor die markt bestemd zijn. Dat is een groot afzetgebied voor ons, dus dat baart nogal zorgen. We hopen dat ze straks wel weer gaan bestellen", zegt Jos van Echtelt van Langedijk Lelies.

"Bepaalde tulpenrassen worden niet gevraagd. Dan kun je ze wel planten omdat het zonde is om weg te gooien, maar je gaat zo veel kosten maken, daar kun je niets aan verdienen." Als een bepaalde tulpensoort de laatste jaren tekort heeft opgebracht, moet het volgens Niels 'hup, in de container'. Momenteel is dit een discussiepunt dat speelt in de sector, zegt hij. "Je ziet ook collega's die daar wat minder op letten."

Over het algemeen ziet hij het komende seizoen positief tegemoet. Maar er zijn ook zorgen nu de bollen weer de grond in gaan. "Ik hoop dat we met z’n allen blijven nadenken over wat we doen", zegt hij. Daarmee doelt hij op het aantal en het soort bollen dat geplant wordt.

"Dat er door corona extra is gekrompen, dat is alleen maar goed"

De leliesector heeft al jaren te maken met een overschot, maar dit jaar is er een opmerkelijk grote krimp. Met toestemming van verschillende instanties is er in maart meteen ingespeeld op de situatie en zijn er minder leliebollen in de grond gegaan.

Lelieareaal krimpt met 15 procent - en dat is positief

Het resultaat is een krimp van 15 procent van het lelieareaal. En dat kan positief uitpakken. "We moesten sowieso al krimpen, maar dat er door corona extra is gekrompen, dat is alleen maar goed. Wij hopen met minder bollen meer te kunnen verdienen, omdat de prijs beter wordt. Dus dat is positief en het is ook ongekend die 15 procent krimp, dat is in de leliesector nog nooit voorgekomen."

Mochten de zorgen bij de bollenkwekers niet onnodig blijken te zijn, dan staat er bij de KAVB een crisisteam paraat, zo vertelt Bond. "Op het moment dat het minder gaat zijn wij in staat om heel snel op te schalen naar dat crisisniveau waar we in maart mee zijn begonnen."