Nipte zege AZ op tiental FC Emmen, treffer Bruno Martins Indi blijkt voldoende

Jesper Karlsson kreeg enkele minuten later dé kans op 2-0 op aangeven van Guðmundsson. De Zweedse aanvaller had het vizier echter niet op scherp. Een kopbal van Keziah Veendorp verraste bijna zijn eigen doelman, maar Felix Wiedwald kon de bal tegenhouden. De grootste kans voor FC Emmen was voor Nikolai Laursen, die diep werd gestuurd door Glenn Bijl. De Deen kon Marco Bizot vervolgens niet verrassen.

AZ liet in de beginfase meteen van zich horen. In de eerste minuten kregen de Alkmaarders direct twee kansen via Albert Guðmundsson en Dani de Wit. Na elf minuten zorgde Bruno Martins Indi voor de verdiende voorsprong. Nadat de bal bleef liggen in het vijfmetergebied bij een corner tikte de verdediger de bal in het doel: 1-0.

Na de rust ging AZ direct verder waarmee de eerste helft werd geëindigd; het creëren en missen van grote kansen. Zo redde Wiedwald in de eerste minuut na rust een inzet van Guðmundsson en Karlsson kon de Duitse doelman vervolgens ook niet verrassen. Lucas Bernadou kreeg in de zestigste minuut een rode kaart na inmenging van de VAR. De Fransman had een overtreding gemaakt op Jonas Svensson. AZ had hierna veel balbezit zonder grote kansen te creëren.

Minuut met kansen Emmen

Emmen leek een kwartier voor tijd zelfs op gelijke hoogte komen via Miguel Araujo uit een vrije trap van Caner Cavlan. Teun Koopmeiners stak daar een stokje voor en haalde de bal van de lijn. Michael de Leeuw kopte een minuut later de bal wél in het doel, maar deze treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Een grote kans van Owen Wijndal vlak voor tijd werd tegengehouden door Bijl. Vervolgens kwam de zege voor de Alkmaarders in de slotfase niet meer in gevaar.

Door de overwinning staat de ploeg van Arne Slot op de zevende plaats in de eredivisie met veertien punten. De Alkmaarders spelen volgende week zondag uit tegen Heracles Almelo.