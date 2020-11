Jorina Baars hoopt in januari 2021 weer te gaan vechten

DEN HELDER - Kickboksster Jorina Baars hoopt in januari 2021 eindelijk weer eens te gaan vechten. Voor de 32-jarige Helderse wordt door de Aziatische vechtorganisatie One Championship een tegenstandster gezocht.

Een jaar geleden vocht Baars haar laatste partij. In het Chinese Peking verloor ze tijdens de "Age of Dragons" haar eerste partij voor de One Championship organisatie van de Duitse Christina Breuer. Het was pas de tweede nederlaag in haar carrière als Thaibokster die al bijna vijftig partijen telt.

In het voorjaar van 2020 zou Baars haar tweede wedstrijd voor de Aziatische organisatie vechten, maar door corona werd die partij afgelast. Na maanden van onduidelijkheid heeft ze nu van haar agent gehoord dat er gezocht wordt naar een tegenstandster die in Singapore tegen over haar in de ring gaat staan.