Personele problemen voor FC Volendam in aanloop naar Jong Ajax: vijf afwezigen op training

VOLENDAM - Met een wat kleinere groep dan normaal trainde FC Volendam zondagochtend in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Jong Ajax. Naast Derry John Murkin (knieblessure), Brian Plat (knieblessure) en Ibrahim El Khadiri (ziek) ontbraken zondagochtend ook Franco Antonucci en keeper Nordin Bakker op de training.

Antonucci en Bakker waren volgens Jonk nog niet 'honderd procent' vandaag. "We gaan morgenochtend kijken of dat wat gaat worden richting morgenavond. Ze hebben binnen wel een programma gedaan", aldus Jonk over het tweetal.

Brian Plat en Derry John Murkin zullen maandag zeker niet van de partij zijn. De knieblessure van Murkin is een kwestie van weken en een MRI-scan moet de ernst van het kwetsuur van Plat in kaart gaan brengen.

El Khadiri is net als vrijdag nog ziek. Of het om corona gaat wil FC Volendam niet zeggen.