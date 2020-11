Trainer Jonk na gelijkspel FC Volendam: "TOP heeft hier een verdiend punt gehaald"

Jonk legde na afloop de vinger op de zere plek. "Wij kregen de druk er niet meer op. De ruimtes werden te groot en elke tweede bal was voor hun. Ja, dan is het moeilijk voetballen. TOP heeft hier een verdiend punt gehaald."

Ook middenvelder Alex Plat was teleurgesteld. "Thuis moet je van TOP winnen en dat doe je niet." Volgens de Volendammer was er geen sprake van onderschatting geweest. "Het eerste half uur was wel goed, maar de rest van de wedstrijd was dramatisch. Het lukte gewoon niet. We krijgen nog twee honderd procent kansen met Samuele (Mulattieri, red.). Jammer dat hij die niet maakt."