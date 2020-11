Haarlemse Els blij met nieuwe huurwoning waar ze tot in lengte van dagen kan blijven

HAARLEM - De appartementencomplexen bij de entree van Haarlem-Zuid schieten als paddestoelen uit de grond. De 73-jarige Els van der Doe prijst zich erg gelukkig met haar nieuwe huurwoning in een speciaal complex, het Hof van Leijh. Daar kan ze tot in lengte van jaren blijven wonen door ruime badkamers en burenliefde.

"Deze muur wordt een bloemetje en deze muur wordt een bloemetje en de rest wordt wit", vertelt Els als ze een stukje van het door haar uitgekozen behang tegen de kale nieuwe muur van haar appartement in het Hof van Leijh houdt. "Ik denk elke dag 'het is een cadeau'! Ik hoef geen ton te winnen, dit is echt zo leuk!"

Els is sinds een paar jaar weduwe en met de verhuizing wil ze het laatste deel van haar leven opnieuw beginnen. Het grote huis in Schalkwijk waar ze haar kinderen grootbracht, laat ze achter voor een nieuw gezin. En dat is precies waar gemeenten in de regio Zuid Kennemerland bij de 50-plussers van de inwoners op aandringen in de campagne 'Ook later lekker wonen'. Uit regionaal onderzoek blijkt dat de helft van de inwoners 55 jaar of ouder is en 16 procent vindt de woning niet geschikt om oud in te worden.

'Samenleving van de toekomst'

In het Hof van Leijh zijn er geen aanpassingen meer nodig. Ontwikkelaar HBB Groep heeft het appartementencomplex 'levensloopbestendig' gebouwd, waar gezinnen, starters, ouderen en mensen met een beperking allemaal terecht kunnen. "Het woord zegt het al, dat je eigenlijk je hele leven in een bepaald gebouw kan blijven", vertelt directeur Martijn van der Poll. "De breedte van deuren, de rolstoeltoegankelijkheid, dat is allemaal opgenomen in die woningen en het gaat zo ver dat je kleine woningen voor starters ook weer samen kan voegen voor grotere woningen."

Minister Hugo de Jonge achtte het project zo bijzonder dat hij in februari 2019 naar Haarlem kwam om de bouw te starten. "Wat ik zo mooi vind, is dat het niet alleen een project is voor ouderen", zei hij toen. "Je bouwt in zo'n complex aan de samenleving van de toekomst."

Maar met een gebouw dat levensloopbestendig gebouwd is, ben je er nog niet. Het is in het Hof van Leijh ook de bedoeling dat de bewoners elkaar helpen bij het lang prettig wonen tot in lengte van dagen. In de aanloop naar de bezichtingen van de woningen heeft woningcorporatie Elan Wonen bij de geïnteresseerden daar ook op gehammerd. Hier geldt het principe 'beter een goede buur, dan een verre vriend'.

"Als je buurvrouw tijdelijk slecht ter been is, dat je dan een keer helpt met de boodschappen", legt directeur Marieke Heilbron van Elan Wonen uit. Maar is dat afdwingbaar als woningcorporatie? Dat niet, volgens Heilbron. "Maar ik merk dat iedereen het fijn vindt om in een buurt te wonen waar je elkaar kent, waar je niet anoniem bent en waar je een beetje naar elkaar omkijkt." Projectleider Ruud Looman die de kandidaten voor de huurappartementen rondleidde, merkte op dat juist dit aspect erg leeft. "Er was er zelfs één die niet zeker wist of ze de woning zou krijgen en vroeg of ze dan evengoed mee zou mogen doen met die wederkerigheid, om klusje voor elkaar in dit complex uit te voeren."