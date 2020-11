Ex-judoka Zwiers volgende zwaargewicht bij Telstar Vrouwen

Met de Haarlemse is de Telstar Vrouwen weer een oud-topsporter rijker. Yvonne van Gennip, die sinds enkele maanden de voorzitter van de Witte Leeuwinnen is, bouwt aan een team waarmee ze binnen een paar jaar de eredivisie kan bestormen. Ook Vera Pauw, Leonne Stentler,Jeanet van der Laan en Femke Brenninkmeijer maken deel uit van de Telstar Vrouwen. Op dit moment spelen de Telstar Vrouwen nog in de beloftencompetitie.