Van Gennip en Telstar Vrouwen willen binnen enkele jaren eredivisie in

"Dat zijn natuurlijk wel coryfeeën, daar kan ik mezelf niet mee vergelijken", begint Van Gennip bij NH Radio Sportcafé. Gerbrands was eerst actief in het volleybal, terwijl Eenhoorn zich bezighield met honkbal. "Maar ik vind het in ieder geval wel heel leuk om - als vreemde eend in de bijt - iets te gaan doen bij Telstar. Het ligt eigenlijk in het verlengde van mijn talentfonds. Daarbij ondersteunen wij ook allerlei jonge topsporters in alle takken van sport. En voetbal is er daar natuurlijk ook een van. Wat dat betreft ligt het mij zeker."

De doelstelling van de nieuwe voorzitter is helder. "We willen terug naar de eredivisie", is ze duidelijk. "Het streven is zelfs om dat binnen een á twee jaar mogelijk te maken. De meiden staan te trappelen, dus wat dat betreft moet het mogelijk zijn. Dat kan betekenen dat we wat ervaren speelsters van buitenaf moeten halen, maar het is wel het ultieme doel. Weer lekker betaald voetbal spelen net als voorheen."

Geen kattenpis

Op dit moment spelen de Telstar Vrouwen alleen met een Jong Telstar-team. Deelname aan de eredivisie kost de club 400.000 euro. "Dat is geen kattenpis", weet ook Van Gennip. "Het is ook een van mijn taken om, samen met commercieel directeur Natascha van Grinsven, te proberen om daar sponsoren warm voor te kunnen maken. We hebben er al een paar gevonden, maar er moeten er nog een aantal bij komen. Als wij betaald voetbal kunnen gaan spelen is dat volgens mij best aantrekkelijk."