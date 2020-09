Yvonne van Gennip wordt nieuwe voorzitter Telstar Vrouwen

VELSEN-ZUID - De Telstar Vrouwen hebben een nieuwe voorzitter mogen verwelkomen. De Velsenaren laten weten dat Yvonne van Gennip, voormalig topschaatsster, per heden is toegevoegd aan het bestuur. Het doel is om de Telstar Vrouwen uiteindelijk terug te krijgen in de eredivisie voor vrouwen.

ANP/Koen van Weel

De Haarlemse (56) staat bekend als een van de meest succesvolle Nederlandse schaatssters aller tijden. Bj de Olympische Winterspelen van 1988 in Calgary schreef zij liefst drie gouden medailles op haar naam. Ze was de sterkste op de 1500 meter, de drie kilometer en de vijf kilometer. Van Gennip is enthousiast om bij te kunnen dragen aan 'de ontwikkeling van talent en een professioneel topsportklimaat.

Quote "Ik vind het een voorrecht om jonge, talentvolle voetbalsters te helpen om zich te ontwikkelen" telstar vrouwen-voorzitter yvonne van gennip

"Op de vraag of ik voorzitter wilde worden van Telstar Vrouwen hoefde ik niet lang na te denken", laat de Noord-Hollandse weten. "Ik was direct enorm enthousiast. Sterker; ik vind het een voorrecht om jonge, talentvolle voetbalsters te helpen om zich optimaal te ontwikkelen. Een terugkeer in de eredivisie zou dan ook een kers op de taart zijn." Blokker Ook Monica Blokker heeft zich aangesloten bij het bestuur van de Telstar Vrouwen. Zij gaat zich bezighouden met de taken die bij de functie als secretaris horen.