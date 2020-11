Haarlemse musea weer open, 'Gappie Tappie' helpt gesloten horeca

HAARLEM - "Yes, we are back in business en dat voelt goed." Marjan Scharloo, directeur van het Teylers Museum, is dolblij dat de deuren weer geopend zijn voor het publiek. Voor de horeca in de binnenstad is het vooruitzicht nog somber, maar 'Gappie Tappie' brengt nu wat verlichting in deze zware tijden.

Om klokslag tien uur opent directeur Scharloo de deuren van het Teyers Museum en spreekt de eerste bezoekers enthousiast toe. "Van harte welkom. Ik ben zo blij dat u er weer bent!" Vergeleken met de vorige tijdelijke sluiting, die tachtig dagen duurde, waren deze twee weken nog te overzien. "Het was natuurlijk wel heel stil en het maakt je verdrietig dat je niemand door de lege zalen ziet lopen. Maar het gaf ons wel nog even de kans om wat reparatiewerkzaamheden uit te voeren, we hebben niet stil gezeten. Sowieso is november altijd een drukke maand bij ons 'backstage'", lacht Scharloo.

De Haarlemse horeca blijft voorlopig dicht. De afgelopen maanden ontstonden er al veel creatieve ideeën om toch iets te kunnen verdienen en daar is er nu weer één bijgekomen. 'Gappie Tappie' heet het, wat inhoudt dat je je favoriete barman of -vrouw kan 'bestellen' en die komt dan bij je voordeur een lekker koud biertje tappen.

Wat wel vervelend was, was dat alle reserveringen kwamen te vervallen. "Er waren 3.000 kaarten verkocht, dus die moesten allemaal omgeboekt worden. Maar dat is allemaal gelukt", vertelt de directeur. In het museum is op dit moment een populaire tentoonstelling met schilderijen van John Constable. Om niemand te teleur te hoeven stellen, gaat het museum vanaf volgende week ook op maandag open. Dus ook aanstaande maandag, op de 775ste verjaardag van de stad. "De bezoekers krijgen van ons een kleine verrassing, maar die blijft nog even geheim."

Het idee komt van Sven Kampen en zijn collega Birgit van stichting STAD Haarlem. "Mensen kunnen niet meer naar de kroeg, dus dan komt de kroeg toch gewoon naar de mensen toe", legt Sven uit. Voor zo'n 35 euro krijgt de stamgast een versgetapt biertje, maar dat niet alleen. "Je kan even een praatje maken met je favoriete kroegbaas, krijgt een pakketje met speciaalbiertjes, een snack en we hebben met alle kroegen een online spel opgenomen, dus je hebt de hele avond entertainment."

'Voor de saamhorigheid'

Om te laten zien hoe het werkt, komen Michel van café Het Wapen van Bloemendaal en Twan van café De Vijfhoek donderdag met Sven mee. Ze tappen een biertje voor Haarlemmer Daan. De tap zit vastgemaakt op een oude gele Volvo en het biertje wordt vervolgens aan de deur bezorgd met een dienblad aan een lange stok. "Alsjeblieft Daan, je hebt de primeur van Gappie Tappie", aldus Twan. "Ik ben blij dat ik er even uit ben. Behalve zelf innemen kan ik niet echt thuis werken", lacht hij. Ook Michel is het thuis zitten meer dan zat. "Hoe leuk is het om een biertje te tappen bij iemand voor de deur? We hebben weer wat te doen, alle café's zijn hier blij mee, maar het gaat vooral om de gezelligheid en de saamhorigheid."

Ondertussen staat Daan met twee biertjes in zijn hand bij zijn voordeur. Door de interviews zijn ze al bijna doodgeslagen. "Wacht, ik tap even een nieuwe voor je", aldus Michel, die binnen een paar seconden met een nieuw biertje aan komt zetten. Het tappen is hij in ieder geval nog niet verleerd. "Elk initiatief om de horeca te steunen, draag ik graag aan bij", vertelt Daan. Hoewel het eigenlijk tijd is voor de lunch, smaakt het biertje hem goed. En wat gaat hij dan met die tweede goude rakker doen? "Die is voor mijn vriendin. Ze is nu binnen aan het werk, maar ze mag zo even pauze nemen. Dan drinken we gezellig even een biertje samen."

NH Nieuws was donderdag op bezoek in het Teylers Museum en tapte een biertje met 'Gappie Tappie', allemaal te zien in bovenstaande reportage!