Haarlems barpersoneel biedt helpende hand bij Zandvoorts zorginstelling Nieuw Unicum

Roderick Wijle is erg opgelucht dat hij zijn vijf man personeel de komende weken toch gewoon kan inroosteren. "Dat is 150 uur per week en we redden het niet eens om alle opdrachten te doen." Een paar dagen nadat zijn café moest sluiten verscheen op social media de advertentie om de kroegmedewerkers voor schoonmaakklussen, administratie, koersdiensten en ook zorgtaken in te huren. En de respons is groot.

Vooral dat zijn mensen straks in de zorg 'helpende handjes' kunnen bieden, maakt Wijle trots. "We gaan broodjes smeren, spelletjes spelen, rondjes wandelen met de bewoners, allemaal sociale activiteiten waar het zorgpersoneel van Nieuw Unicum niet aan toe komt."

Personeelskosten

De eerste diensten in het Zandvoortse wooncentrum voor mensen met een lichamelijke beperking staan in de eerste week van november in het rooster. Maar tot die tijd hoeven de vijf personeelsleden van Bar Boef niet stil te zitten. Ze gaan al aan de slag bij Haarlemse supermarkten als gastheer of gastvrouw, om de klanten te helpen met de coronamaatregelen. En ook een websitedeveloper heeft hulp nodig voor een paar uur.

En er zit nog meer in de pijplijn. Ook zorginstellingen uit Amsterdam en Amstelland zitten te springen om de kroegtijgers van Bar Boef. "Op deze manier kan ik in ieder geval mijn personeelskosten compenseren", zegt Wijle opgelucht.