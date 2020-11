Tijs Velthuis over stormachtige ontwikkeling: "Het is heel snel gegaan"

WIJDEWORMER - Het kan snel gaan in een voetbalcarrière, dat weet AZ-verdediger Tijs Velthuis inmiddels ook. Krap twee maanden geleden maakte hij in de wedstrijd tegen de Graafschap zijn debuut in de basis bij Jong AZ. Toen sprak hij de volgende verwachting uit tegen NH Sport.

"Ik heb mijn basisdebuut gemaakt en nu moet ik verder groeien. Hopelijk kan ik een keer met het eerste meetrainen", aldus een voorzichtige Velthuis. Inmiddels is er wel wat veranderd. In de Europa League wedstrijd tegen Napoli zat hij voor het eerst bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal, niet veel later volgde tegen Real Sociedad zelfs zijn officiële debuut voor AZ.

"Het is heel snel gegaan", blikt de achttienjarige verdediger daarop terug. "Op het moment dat ik mijn debuut maakte kneep ik wel even in mijn armen om te voelen of het allemaal echt is. Ik geniet er echt van om nu elke keer met het eerste op het veld te staan. Dat is voor mijn ontwikkeling heel goed."