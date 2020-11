Teleurstelling bij AFC na uitsluiting KNVB-beker: "Bekertoernooi is voor iedereen"

AMSTERDAM - De KNVB maakte woensdagochtend bekend dat het KNVB-bekertoernooi verder gaat zonder amateurclubs . AFC Amsterdam-trainer Uli Landvreugd snapt niet waarom die keuze nu al gemaakt is. "We zouden in januari toch kunnen spelen?"

"Het bekertoernooi is er voor iedereen. Dat is niet opgezet voor het betaald voetbal", zegt Landvreugd tegen NH Sport. "Nu moeten de amateurs concessies doen en de betaald voetbalorganisatie niet."

"Ik ben niet zozeer boos", vervolgt hij. "Maar er wordt te vroeg geoordeeld. We zouden in januari toch kunnen spelen? Het lijkt me voorbarig dat de amateurclubs er nu al uit moeten." AFC zou in de eerste ronde van het hoofdtoernooi spelen tegen de amateurs van Capelle.

In gesprek met Mark Rutte

Ondanks het besluit van de KNVB houdt Landvreugd nog een klein beetje hoop. "Misschien is er nog een kleine kans. Maar zoals het er nu naar uitziet, is dat maar ongeveer vijf procent. De KNVB en amateurclubs gaan nog in gesprek met minister-president Mark Rutte over wat de mogelijkheden zijn om weer volledig te gaan trainen. In sportscholen zijn dertig man welkom en wij moeten in groepjes van vier trainen."

De KNVB-beker gaat verder met 23 betaald voetbalclubs. Er worden zeven wedtrijden gespeeld in de tweede ronde, waardoor negen ploegen een vrijstelling krijgen en automatisch zijn geplaatst voor de achtste finales. De loting is zaterdag.