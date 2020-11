Verdronken zeiler Razende Bol na 25 jaar geïdentificeerd: "Gigantische puzzel"

TEXEL - Een kwart eeuw was de identiteit van de zeiler die op 16 juli 1995 dood aanspoelde op de onbewoonde zandplaat Razende Bol een mysterie. Dankzij langdurig en diepgravend onderzoek is nu duidelijk dat de man die een anoniem graf op een begraafplaats in Den Helder kreeg, de destijds 59-jarige Hans uit de Zweedse stad Sundsvall is.

Albert Vermeulen

"We zijn blij dat we een einde aan de onzekerheid hebben kunnen maken", zegt John Welzenbagh van de politie. Hij dook zes jaar geleden in de zaak die hem uiteindelijk naar Zweden leidde. "Na DNA-onderzoek hadden we honderd procent duidelijkheid. De familie reageerde blij en opgelucht."

Het onderzoek naar de identiteit van de man heeft de politie nooit losgelaten. Hoewel er eind vorige eeuw uitgebreid onderzoek werd gedaan naar de brandblussers, kachel en zelfs naar de koperen nagels in de houten kiel, leverde het onvoldoende aanknopingspunten op. "Je kon ook aan de boot zien dat er op een creatieve manier aan was gewerkt", aldus Welzenbach. "De mast hoorde er eigenlijk niet op, die kwam van een andere boot. Je kon zien dat er met een klein budget aan gewerkt was." Zweedse media Jaren later wees onderzoek uit dat het horloge van de man specifiek was gemaakt voor de Zweedse markt. Omdat ook zijn broek in Zweden gemaakt bleek, stuurde de Noord-Hollandse politie afgelopen zomer een persbericht naar Zweedse media. "We hebben 56 kranten benaderd in Zweden", vertelt Welzenbach, "Zo kwam het verhaal opnieuw onder de aandacht." Een Zweedse die het verhaal over de ongeïdentificeerde drenkeling las, meende haar oom erin te herkennen. Hij was sinds 1995 vermist en knutselde graag zelf aan zijn boot. Ze mailde het onderzoeksteam, waarna contact werd gelegd met de inmiddels volwassen kinderen van de oom.

Familie

"We kregen zo ook informatie over het reisschema dat de man met zijn boot gemaakt had", aldus Welzenbagh. "En dat sloot goed aan op de route richting de Razende Bol. Maar toch was ik nog niet helemaal overtuigd", zegt hij. Het onomstotelijk bewijs dat het om de destijds 59-jarige Zweedse man ging, kwam na DNA-onderzoek. Hieronder een reportage van NH Nieuws over deze zaak.