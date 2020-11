EK handbal voor vrouwen niet in Noorwegen

TRONDHEIM - Het EK handbal voor vrouwen in Noorwegen is geschrapt. Vanwege het coronavirus heeft de organisatie besloten het sportevenement, dat van 3 tot en met 20 december zou worden gespeeld, te annuleren.

Op last van de gezondheidsautoriteiten en de Noorse politiek is het besluit genomen. De maatregelen om het virus in Noorwegen terug te dringen zijn zo streng geworden, dat het houden van een groot sporttoernooi met de komst van tal van buitenlandse deelnemers niet meer mogelijk is. Het Nederlands vrouwenteam zou al zijn groepswedstrijden in Trondheim spelen.

De Europese handbalfederatie (EHF) onderzoekt of nu het hele toernooi kan worden verplaatst naar Denemarken, dat samen met Noorwegen het EK zou organiseren. Uiterlijk dinsdag wil de EHF duidelijkheid verschaffen.

Regerend wereldkampioen Nederland behaalde op het vorige EK in 2018 de bronzen medaille. Bondscoach Emmanuel Mayonnade maakte kortgeleden zijn definitieve selectie voor het EK bekend.

Oranje is ingedeeld in een poule met Hongarije, Servië en Kroatië. Op 4 december is Servië de eerste tegenstander. Waar die wedstrijd wordt afgewerkt, is nu dus nog onduidelijk. Vooralsnog is Herning aangewezen als speelstad in Denemarken. Daar zouden in de groepsfase twee poules worden afgewerkt.