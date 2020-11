Telstar-trainer Andries Jonker: "We stuitten op hetzelfde probleem"

BREDA - Telstar beleefde een frustrerende avond op bezoek bij NAC Breda. De ploeg van Andries Jonker zag dat de gastheren aan één kans voldoende hadden om te winnen door een goal van Jethro Mashart. "Ik denk dat wij hier de overwinning meer dan verdiend hadden", baalde Jonker na afloop.

Reactie Andries Jonker na afloop van NAC - Telstar (1-0) - NH Nieuws

"We stuitten op hetzelfde probleem als de laatste weken", zag de trainer van de Witte Leeuwen. "Één keer letten we niet op en de bal zit erin. We creëerden niet heel veel grote kansen, maar de mogelijkheden die kregen benutten we niet."

Jonker vond dat Sebastian Soto werd gemist. "Enerzijds hebben we tot dusver nog maar zelden met een compleet elftal kunnen spelen. Aan de andere kant laten we nog steeds wekelijks dingen liggen. Dat leidt er nu tot toe dat je al vier á vijf keer het gevoel hebt gehad dat er meer inzat. Net als vandaag." Tekst gaat verder onder de video

Reactie Benaissa Benamar na afloop van NAC - Telstar (1-0) - NH Nieuws

Benaissa Benamar raakte eerder deze week geblesseerd tegen Go Ahead Eagles. De verdediger speelde desondanks de hele wedstrijd tegen NAC Breda. "Ik denk dat iedereen vandaag heeft kunnen zien waartoe wij in staat zijn. Als je NAC in het NAC-stadion voetballes geeft, maar je maakt de kansen niet. Dan is één kans voor hen voldoende om de wedstrijd te winnen."

Door een verdedigingsfout van Frank Korpershoek en Benamar kon invaller Mashart NAC de overwinning bezorgen. "We liepen met z’n allen te veel achteruit. De speler die de assist gaf, kreeg te veel ruimte. We hielden de ruimtes tussen de linies kort. Even stonden we niet scherp en scoren zij meteen."