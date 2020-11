Invaller Mashart bezorgt Telstar pijnlijke avond tegen NAC Breda

BREDA - Telstar is er zaterdagavond niet in geslaagd om NAC Breda pijn te kunnen doen. De ploeg van Andries Jonker kreeg genoeg kansen, maar de Witte Leeuwen miste topscorer Sebastian Soto. Invaller Jethro Mashart zorgde uiteindelijk met zijn treffer voor de overwinning voor NAC: 1-0.

Telstar speelde tegen NAC wederom zonder Sebastian Soto. De Amerikaanse spits is uitgenodigd voor een trainingskamp met de Verenigde Staten. De huurling van Norwich ontbrak eerder al tegen Go Ahead Eagles (1-2 verlies). Hij werd in de openingsfase niet gemist, want de Witte Leeuwen werden gevaarlijk via Sven van Doorm (schot miste kracht) en Redouan El Yaakoubi (kopbal uit vrije trap).

Er brak vervolgens een periode aan waarin de Bredanaren meer in de wedstrijd kwamen. Glynor Plet kreeg een kansje nadat Van Doorm een voorzet van Ilias Bronkhorst liet lopen. Pal voor rust had Shayne Pattynama een mogelijkheid, maar de linksback kon de voorzet van Daniel Adshead niet in het doel tikken.

