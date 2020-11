Verontwaardiging groot na huisbezoek Zwarte Pieten Actiegroep bij woning Akwasi

De actiegroep heeft dit gefilmd en op onder andere Twitter geplaatst. Op de video is te zien hoe twee mensen verkleed als zwarte piet aanbellen bij, naar eigen zeggen, de woning van Akwasi. "We gaan even kijken of hij thuis is." Er wordt niet open gedaan. "Laat de zak van zwarte piet maar staan", zeggen ze.

Een omstander bemoeit zich er mee en zegt dat de leden van de actiegroep weg moeten gaan. "Hou eens op jongens, wegwezen", wordt er geroepen. "Kinderlijk dit, doe even normaal. Hier woont gewoon iemand hè." De mannen reageren daarop: "Ja, dat weten we."

De advocaat van Akwasi, Gerald Roethof, zegt tegen NH Nieuws dat hij inhoudelijk te weinig van de zaak weet om er op te kunnen reageren.

Een woordvoerder van de politie kan niet zeggen of er aangifte is gedaan van het incident. Ook kon de politie niet zeggen of er van dit incident aangifte gedaan kan worden. "Er kan in ieder geval altijd een melding worden gedaan", laat de woordvoerder weten. Ook kon de politie niet zeggen of hier sprake is van intimidatie. "Wat voor iemand intimiderend kan voelen, hoeft nog niet intimiderend te zijn."

In een reactie zegt de Zwarte Pieten Actiegroep dat ze 'een duidelijk statement wilde maken'.

Verontwaardiging

Jesse Klaver laat via Twitter weten dat hij het pure intimidatie vindt en roept op om hiermee te stoppen. Voormalig politicus Myrthe Hilkens schreef op Twitter dat mensen niets te zoeken hebben aan de voordeur van politici of bekende mensen. "Dat is iemands huis, iemands privédomein. Daar hoor je je veilig te voelen."

Ook schrijver Özcan Akyol is verontwaardigd: